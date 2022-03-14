Зарема о «Краснодаре»: «Зачем создавать ореол мучеников? Рано или поздно все, кроме «Зенита», будут в их положении»

высказалась о ситуации с легионерами .

Легионеры покинули «Краснодар» после разрешения ФИФА иностранцам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

«Прошедший тур как лакмусовая бумажка показал вечные проблемы российского футбола. Меня лишь удивила реакция в духе «бедный «Краснодар» остался без легионеров».

«Краснодар» как клуб, существующий не на бюджетные деньги налогоплательщиков, безусловно заслуживает уважения. Построены быстро и качественно стадионы для первой и второй команд, функционирует красивейший парк.

Однако зачем создавать ореол мучеников, которые незаслуженно пострадали, сражаясь молодежью и недостаточно опытным тренером? Кто мешал договориться с другим тренером? Почему изначально выбрали такого специалиста, который убежал в свою зону комфорта, не проведя ни одного матча? Почему не успокоили легионеров? Представляю, сколько бурной радости у «доброжелателей» вызвала бы такая ситуация в «Спартаке».

не виноват, что у «Краснодара» не было восьми игроков основы. Лично у меня сложилось впечатление, что кто-то захотел продемонстрировать, будто такое импортозамещение вполне себе эффективно.

Так вот хочется сказать, что все рано или поздно будем в положении «Краснодара» (кроме – это другая планета, все давно с этим свыклись), поэтому и создается картинка «нормальности».

Однако я не считаю массовый отток иностранных футболистов и тренеров поводом для радости и гордости», – написала спутница Леонида Федуна в своей колонке.

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«Краснодар» без легионеров. Знакомимся с командой