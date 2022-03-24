Вице-президент УЕФА Бонек: «Если бы все зависело от меня, исключил бы Россию и Беларусь из всех соревнований»

Збигнев Бонек высказался по поводу отстранения России и Беларуси от соревнований.

«УЕФА забрал у Санкт-Петербурга финал Лиги чемпионов, когда российские самолеты еще летали над Европой. Потом исключил Россию из всех турниров. По мере изменения геополитической ситуации было решено, что и Беларусь столкнется с гигантскими ограничениями.

Говорили, что Бонек якобы причастен к защите Беларуси в УЕФА, но это бред. Бонека спросили, поддерживает ли он введение санкций, и я ответил, что только за. И так проголосовали все, в том числе представитель Украины.

В любом случае, им больше не с кем играть. Им пришлось бы просить Индию и Бахрейн сыграть с ними.

Почему УЕФА не пошел до конца? Потому что приходится принимать решения, которые можно отстоять перед вышестоящими органами. Все, кого наказали, потом обращаются в независимые суды. В деле России Спортивный арбитражный суд дважды рассматривал запросы Российской Федерации и дважды их отклонил.

Я бы также попросил не упоминать УЕФА и так, будто это одно и то же. Это разные организации с разным мнением по некоторым вопросам, с разными приоритетами.

Если бы все зависело только от меня, я бы исключил и Беларусь, и Россию из всех соревнований», – сказал Бонек.

Союз ветеранов футбола России попросил ФИФА и УЕФА отменить отстранение российских команд: «Это дискриминационное и опасное для мирового футбола решение»