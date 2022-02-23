Вице-президент УЕФА Бонек: «Призыв к бойкоту матча Польши с Россией абсурден. Угрозы нашим игрокам нет, у ФИФА нет причин переносить игру»

считает идею о бойкоте сборной Польши матча против России абсурдной.

– Призыв к тому, чтобы бойкотировала стыковой матч в Москве, абсурден. Кто-то хочет сверкнуть в соцсетях, но не имеет представления о реальности. Ни Бонек, ни кто-либо еще не может самолично отменить стыковой матч. Это может сделать только , у нее пока что нет для этого оснований.

УЕФА занимается этим делом только в административном плане: например, назначает судей. Давайте готовиться к матчу в Москве. Давайте выиграем его, это будет весело.

– ФИФА позволит проводить матч в России?

– Есть ли угроза для наших игроков в Москве? Нет. Так что у ФИФА нет причин переносить матч в Катовице, как нам хотелось бы, или на нейтральное поле.

У нас была такая ситуация, когда мы встречались с Израилем в Иерусалиме. Я был президентом Федерации футбола Польши, и у нас в команде было два игрока, которые не хотели лететь, потому что боялись ракетного обстрела. Я получил заверения от министерства иностранных дел Израиля, что это безопасно. Мы отыграли матч, победили, вернулись домой целыми и невредимыми.

– Попытка перенести матч в другое место или бойкот ничего не дадут?

– ФИФА накажет Польшу техническим поражением, и никто не будет по нам плакать. Россия сыграет в финале стыковых матчей за выход в Катар. Только если ситуация на Украине не изменится кардинально.

Если против России будут введены политические санкции, спорту придется к ним приспосабливаться. Но у нас не получится бойкотировать стыки, и ФИФА согласится с этим. Давайте не будем детьми.

У нас есть право судить о ситуации, но мы не будем принимать решение о стыках. Нужно подготовиться к матчу. Ситуация на российско-украинской границе может меняться каждые пять минут. Сегодня никто не может предсказать, что произойдет, – сказал вице-президент .