Союз ветеранов футбола России попросил ФИФА и УЕФА отменить отстранение российских команд: «Это дискриминационное и опасное для мирового футбола решение»

Ветераны российского и советского футбола призвали снять санкции с футбольных команд России.

С открытым письмом к и ФИФА, отстранившим российские сборные и клубы от турниров, обратился Союз ветеранов футбола России.

«Уважаемый господин Инфантино! Уважаемый господин Чеферин!

Мы, ветераны советского и российского футбола, обращаемся к вам в связи с решением ФИФА и УЕФА отстранить Россию от всех международных соревнований на всех уровнях до дальнейшего уведомления.

Мы не понимаем и не принимаем этого решения. Футбол призван объединять людей по всему миру. Футбол – это самая популярная и самая демократичная игра. И в нем не должно быть места никаким проявлениям дискриминации. #StopDiscrimination – этот принцип является одним из самых главных для FIFА, о чем вы сами, господин Инфантино, заявляли множество раз.

Но разве не является самым вопиющим примером дискриминации то решение, которое ФИФА и УЕФА приняли в отношении российских футболистов и футболисток? Игроки российских сборных и клубов всех возрастов, юноши, девушки, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья – все они оказались под ударом этого решения. Пострадают от него и огромное количество сотрудников спортивных организаций, и миллионы болельщиков не только в России, но и за рубежом.

Последствия такого решения очень сложно прогнозировать. Они могут быть гораздо опаснее, чем вы сегодня можете это представить. Сотни спортсменов не смогут реализовать свою мечту прямо сейчас, а многие, что еще хуже, откажутся даже от самой мечты.

Это касается в первую очередь новых поколений. Будут ли они верить в то, что футбол – игра равных, если дискриминации легко может быть подвергнута целая футбольная нация, один из ключевых членов ФИФА и УЕФА? Мы уверены, что тотальное отстранение России от футбола несет большие угрозы для развития спорта номер один не только в нашей стране, но и в Европе, и во всем мире.

Знаем, что вы руководствовались событиями на Украине, принимая это решение. Но мы не понимаем, как отстранение России от всех видов международных соревнований в футболе может способствовать урегулированию геополитической ситуации. Наоборот, такое решение лишь приводит к расколу в мировом футбольном сообществе.

Многие из нас застали времена, когда мир был разделен железным занавесом, когда конфронтация длилась не одно десятилетие. Тогда футбол помогал находить общий язык и приносил радость болельщикам по всему миру. Политическая ситуация, например, не помешала легендарному советскому вратарю Льву Яшину получить «Золотой мяч» и сыграть за сборную мира в разгар «холодной войны».

Россия всегда была надежным партнером ФИФА и УЕФА. В 2018 году мы провели лучший чемпионат мира в истории – по вашему же признанию, господин Инфантино. В 2021 году в условиях пандемии мы на высоком уровне приняли дополнительные матчи Евро-2020.

Россия поддерживает все ключевые проекты и инициативы ФИФА и УЕФА, разделяет главные принципы организаций. К сожалению, сейчас эти организации не встали на защиту интересов российского и мирового футбольного сообщества, а наоборот, сразу же отказались от главного принципа: футбол – вне политики.

Российский футбольный союз оспаривает принятые вами решения в международном спортивном арбитраже. Мы не можем пойти в суд. Но мы просим вас вспомнить о том, что ФИФА и УЕФА должны стоять на страже интересов футбольного сообщества.

Мы просим вас отменить дискриминационное и очень опасное для мирового футбола по своим последствиями решение. Верим, что вы и сами понимаете всю его несправедливость», – говорится в письме.

Письмо подписали множество известных бывших футболистов и тренеров: , Олег Романцев, Никита Симонян, , Ринат Дасаев, , , Владимир Быстров, Евгений Ловчев, Александр Филимонов, Георгий Ярцев и многие другие.