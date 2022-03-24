Абрамович участвовал в организации переговоров России и Украины. Песков подтвердил

Роман Абрамович участвовал в организации переговоров России и Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Он действительно на начальной стадии принимал участие.
Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской», – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» по просьбе властей Украины в феврале прибыл в Беларусь для оказания помощи в переговорах.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
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