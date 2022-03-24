Абрамович участвовал в организации переговоров России и Украины. Песков подтвердил

участвовал в организации переговоров России и Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он действительно на начальной стадии принимал участие.

Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что владелец по просьбе властей Украины в феврале прибыл в Беларусь для оказания помощи в переговорах.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на . По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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