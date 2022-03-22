Абрамович может заблокировать продажу «Челси» американским и британским компаниям из-за санкций

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович бизнес Футбол

Роман Абрамович может заблокировать продажу «Челси» американским и британским компаниям.

Как сообщает Daily Mail, Абрамович может наложить вето на продажу клуба представителям стран, которые ввели санкции против российских олигархов.

Саудовский консорциум сделал предложение о покупке «Челси» за 2,66 миллиарда фунтов. Это крупнейшее предложение среди инвесторов не из США или Великобритании. Однако правительство Великобритании может выступить против продажи клуба саудовцам, учитывая негативную реакцию общественности на продажу «Ньюкасла».

Если «Челси» не будет продан в обозримом будущем, в клубе могут ввести внешнюю администрацию. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные