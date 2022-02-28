Абрамович, вероятно, участвует в переговорах России и Украины

Украина попросила помочь в переговорах с Россией.

Владелец «Челси», вероятно, участвует в переговорах о мире между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Беларуси, недалеко от украинской границы на берегу реки Припять.

Как утверждает The Jerusalem Post, 55-летний российский миллиардер, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, по просьбе властей Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах.

Эту информацию подтвердил продюсер Александр Роднянский, сославшийся на разговор с Абрамовичем.

«Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь найти мирное решение. Они обратились за помощью, и Роман – тот человек, который решил помочь в мирном урегулировании вопроса», – сказал родившийся в Киеве Роднянский, поддерживающий, по информации источника, тесные контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским и его аппаратом.

Пресс-секретарь Абрамовича не стал комментировать сообщение о том, что владелец «Челси» находится в Беларуси, но подтвердил обращение к нему официальных лиц Украины.

«Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь.

Учитывая то, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность», – сказал представитель бизнесмена.

На фотографиях из зала переговоров между Россией и Украиной Романа Абрамовича нет.

Ранее Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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