Медведев о новом лимите: «Об изменениях в трансферной политике «Зенита» пока говорить рано»

Гендиректор «Зенита» высказался о новом формате лимита на легионеров в .

Согласно проекту, с сезона-2022/23 в заявке может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.

«Об этом изменении давно шла речь. Его цель – повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕАЭС, так и между самими легионерами.

Как будет реализовываться введение нового лимита, зависит от очень многих факторов. Надеюсь, мы, как и раньше, сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях.

О возможных изменениях в трансферной политике из-за новой редакции лимита пока говорить рано. Сейчас приоритет – успешное завершение текущего чемпионата», – сказал Медведев.

Новый лимит в России: 13+12. Детали правила, которое было полностью актуально до 24 февраля