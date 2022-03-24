Медведев о новом лимите: «Об изменениях в трансферной политике «Зенита» пока говорить рано»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом формате лимита на легионеров в РПЛ.
Согласно проекту, с сезона-2022/23 в заявке может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. При этом одновременно на поле смогут выйти не более 8 легионеров.
«Об этом изменении давно шла речь. Его цель – повышение конкуренции как между российскими игроками и футболистами из стран ЕАЭС, так и между самими легионерами.
Как будет реализовываться введение нового лимита, зависит от очень многих факторов. Надеюсь, мы, как и раньше, сможем видеть сильных российских и иностранных футболистов на наших полях.
О возможных изменениях в трансферной политике «Зенита» из-за новой редакции лимита пока говорить рано. Сейчас приоритет – успешное завершение текущего чемпионата», – сказал Медведев.
Новый лимит в России: 13+12. Детали правила, которое было полностью актуально до 24 февраля