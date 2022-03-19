Анчелотти о замене Бензема в класико: «Я определился, но вам не скажу. Бэйл – один из вариантов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже определился, кто заменит Карима Бензема в игре с «Барселоной».
Французский нападающий «Мадрида» пропустит предстоящее класико из-за травмы.
«Я уже принял решение, но вам не скажу.
Бэйл может выйти вместо Карима, но это лишь один из вариантов. У нас есть Мариано Диас, Йович, Родриго, как-то я выпускал и Иско. Я выбираю состав, который, как мне кажется, лучше всего подходит для конкретной игры.
Я думаю, нам по силам выиграть класико и без Бензема. Безусловно, он важная часть команды, и обычно он справляется со своими обязанностями, но теперь мы должны взять их на себя и найти другие варианты в атаке», – сказал Анчелотти.