Анчелотти о замене Бензема в класико: «Я определился, но вам не скажу. Бэйл – один из вариантов»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже определился, кто заменит Карима Бензема в игре с «Барселоной».

Французский нападающий «Мадрида» пропустит предстоящее класико из-за травмы.

«Я уже принял решение, но вам не скажу.

Бэйл может выйти вместо Карима, но это лишь один из вариантов. У нас есть Мариано Диас, Йович, Родриго, как-то я выпускал и Иско. Я выбираю состав, который, как мне кажется, лучше всего подходит для конкретной игры.

Я думаю, нам по силам выиграть класико и без Бензема. Безусловно, он важная часть команды, и обычно он справляется со своими обязанностями, но теперь мы должны взять их на себя и найти другие варианты в атаке», – сказал Анчелотти.

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