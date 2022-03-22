Хачатурянц о работе под санкциями: «Не могу бросить клубы, но мотивация сильно уменьшилась. 80 процентов концепции сейчас неактуальны»

Президент РПЛ высказался о работе в условиях санкций против российского футбола.

– Я не могу бросить клубы в текущей ситуации. Если не случится форс-мажора. Вопрос о моем голосе был в самом начале, клубы выступили с инициативой дать мне его, они на меня надеются. Я планирую работать и пройти этот период с клубами.

Но мотивация сильно уменьшилась, 80 процентов концепции сейчас неактуальны. Это связано и с количеством легионеров, и с тем, чтобы стать более имплементированными в европейский футбол. Чтобы больше иностранцев играло в России, а наших в Европе.

В конце месяца мы должны быть на конференции ФИФА в Дохе, но в ситуации, когда все меняется каждый день, ничего сказать не могу. Очень надеюсь, что у Александра Валерьевича [Дюкова], как мне казалось, хорошие отношения с руководителями и . Личностный фактор, думаю, играет в плюс, чтобы восстановить наше участие в мировом футболе.

– Нас ждет объединенный чемпионат с командами из Беларуси и Казахстана?

– Не могу говорить о будущем белорусского и казахского футбола. Хотел бы говорить о будущем российского футбола, – заявил .