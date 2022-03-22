Ашот Хачатурянц: «Больше 4 месяцев велись переговоры с английским клубом об участии в одном из российских клубов»

Президент РПЛ рассказал о том, что английский клуб был заинтересован в сотрудничестве с командой из России.

«Действительно был в , но был по работе. Больше 4 месяцев велись переговоры с одним из английских клубов, который видел участие в одном из российских клубов.

Причем сначала в одном, потом в другом клубе. Это была бы уникальная инвестиция западного капитала. Но все отложилось. Хотя генеральный менеджер клуба встретился, два с половиной часа обсуждали мою стратегию российского футбола и их видение», – рассказал Ашот Хачатурянц.

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