Хачатурянц о Fan ID: «Ждем распоряжение правительства. Закончена работа по обследованию всех стадионов»

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Президент РПЛ рассказал о ситуации с введением Fan ID.

– Не было ли разговоров об отложении Fan ID?

– Ждем распоряжение правительства и подзаконные акты. Имеет значение финансовая и техническая составляющая. Могу сказать, что закончена работа по обследованию всех стадионов по положению 10.92. Выявлены недостатки, которые нужно устранить.

Планируем обратиться, чтобы получить целевое финансирование для этого. Но ситуация понятна почти по каждому стадиону, кроме клубов ФНЛ, – сказал Ашот Хачатурянц.

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