Хачатурянц о моратории на вылет из РПЛ: «Вопрос не решен. Некоторые команды могут не доиграть сезон»

Президент РПЛ рассказал о причинах желания клубов расширить лигу до 18 команд.

– Мораторий [на вылет из РПЛ] принят на прошлом собрании?

– Это не мораторий. Клубы хотели выразить точку зрения из-за нарушения спортивного принципа. На мой взгляд, вопрос не решен. Будет рассматриваться на исполкоме РФС.

– Почему проголосовали бы за?

– Ряд клубов из средней части таблицы знают точно, какое количество футболистов не вернется после международных матчей. Это даже не про молодежь. Травмы, красные карточки. Некоторые могут просто не доиграть [сезон].

Но клубы ФНЛ должны получить шанс играть в РПЛ.

– Какие клубы могут не доиграть?

– Пока они играют, сказать не могу. Но могу сказать, что обсуждал это с акционерами некоторых клубов и говорил, что не нужно этого делать.

– Рассматривались ли другие варианты кроме расширения до 18 команд?

– Мы не понимаем, какая будет ситуация, какая будет логистика. Футболисты сутки добирались в поезде, жаловались на ватные ноги, один из легионеров, который раньше не хотел уходить, заявил, что хочет покинуть клуб. Мы решаем другие задачи, – сказал .

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд