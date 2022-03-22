Николай Валуев: «Заоблачный фонд зарплат футболистов формируется только из менеджмента»

Николай Валуев высказался о зарплатах российских футболистов.

«Зарплаты российских футболистов должны соответствовать только их умениям и навыкам, не в зависимости от возраста игроков. А не быть подспорьем благосостояния менеджмента.

Только из менеджмента и больше ниоткуда формируется заоблачный фонд зарплат футболистов. В 21 год футболист может быть гораздо ценнее, чем игрок, которому 31», – сказал депутат Госдумы РФ.

Ранее стало известно, что «Уфа» предлагает ограничить выплаты игрокам в возрасте до 21 года 10 миллионами рублей в год.