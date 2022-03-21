Тарханов о потолке зарплат для молодых игроков: «Зачем эти деньги футболистам дубля или молодежки? Им нужен минимальный контракт, чтобы они стремились к большему»

Теги премьер-лига Россия Александр Тарханов деньги Футбол

Александр Тарханов положительно относится к идее введения потолка зарплат для молодых игроков.

С этим предложением к клубам РПЛ обратилась «Уфа».

«Это нормальная идея. Я даже считаю, что 10 миллионов рублей в год – это много для тех игроков, которые не играют.

Зачем эти деньги футболистам, которые выступают в дубле или молодежке? Таким спортсменам нужен минимальный контракт, чтобы они играли и стремились к большему. Если в дальнейшем молодой футболист будет играть в стартовом составе, тогда можно поднять зарплату», – сказал Тарханов.

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