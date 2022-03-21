Депутат Свищев: «CAS нужно реформировать. Слишком старая, политически ангажированная структура, забывшая для чего она создавалась»

прокомментировал решение отказать в просьбе о переносе матчей сборной России.

Спортивный арбитражный суд ответил отказом на обращение РФС о переносе игры с Польшей, запланированной на 24 марта, на иную дату.

«Что касается решения CAS, считаю, что данную организацию нужно подвергнуть реформированию. Слишком старая, политически ангажированная структура, забывшая для чего она создавалась.

Она создавалась, чтобы решать проблемы спортсменов. Это высшая инстанция по решению споров в спорте. Там нет никакого указания на политику, военные вопросы или экономику. Исключительно вокруг спорта должны выноситься решения.

А у них есть некая рекомендация МОК, есть отдельные страны, которые, боясь выйти на равный бой с Россией, придумывают все эти политические интриги и поводы не играть. Все эти решения не имеют никакого отношения к спорту.

Времена меняются, жизнь идет, все динамично развивается, и CAS нуждается в изменениях с точки зрения деполитизации», – сказал депутат Госдумы.