Депутат Свищев: «CAS – пережиток прошлого, который не отвечает интересам спортсменов, федераций и команд. Они отстаивают интересы западных спонсоров»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение CAS оставить в силе отстранение сборных России.

«К сожалению, решение было ожидаемое! Надежды оставались, потому что у нашей стороны была четкая позиция, а у оппонентов были максимально невнятные контраргументы. Можно сказать, что они вынесли незаконное решение!

Это катастрофа в правовой системе CAS! Эта организация – пережиток прошлого, который не отвечает интересам спортсменов, федераций и команд. Они отстаивают интересы западных спонсоров, а не спортсменов!

Я уверен на 90%, что наша сборная не поедет на чемпионат мира в Катар. А 10% я оставлю западным товарищам, в надежде на то, что они начнут понимать, что спорт далек от политики», – сказал Свищев.

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