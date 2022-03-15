Депутат Милонов об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Негодяй, мерзкий поступок предателя. Может ехать в сборную Украины. Пошел на фиг»

Теги Зенит Артем Дзюба Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума Виталий Милонов Политика брань контент Футбол

Виталий Милонов резко высказался об отказе Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

Тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что форвард «Зенита» попросил не вызывать его по семейным обстоятельствам «в связи с непростой ситуацией на Украине».

«Дзюба может ехать в сборную Украины, он поступил абсолютно паскудно. Артем показал трусость, подлость, он предал свою страну.

Понятно, что дело не в родственниках, а в моде. Отказался сейчас, больше играть не будет, пусть уезжает в Африку. Его надо выкинуть отовсюду, он больше нигде не имеет право играть, во дворах пусть парней учит.

Он настоящий негодяй, подлый и мерзкий поступок настоящего предателя. Если стране тяжело и он так говорит, то пошел на фиг», – заявил депутат Госдумы.

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