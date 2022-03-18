Валуев о решении CAS по сборной России: «Они подвержены влиянию Запада. Правда на нашей стороне»

Николай Валуев недоволен решением CAS по участию сборной России в стыках .

Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение ФИФА об отстранении сборных России.

«Не удивляюсь решению CAS – я уже говорил, что судебный процесс надолго затянется. В данном случае самое главное, что правда на нашей стороне.

РФС правильно делает, что продолжает бороться, сейчас это единственный выход.

Ну и косвенно это решение только доказывает, что CAS – не последняя инстанция. Они в том числе подвержены влиянию Запада, у них есть политическое начальство», – заявил бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы.

Надежда на CAS почти испарилась: бан ФИФА тоже в силе, никаких стыков ЧМ. Остается верить в ходатайство о переносе матчей