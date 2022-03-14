Юрист о приостановке бана сборной: «Думаю, CAS не пойдет навстречу РФС и дело будет рассмотрено уже по существу»

Спортивный юрист оценила шансы обжаловать решение об отстранении российских команд.

«Как юрист я всегда оцениваю шансы 50 на 50. Дело будут рассматривать независимые и беспристрастные арбитры, но они все равно имеют какое-то субъективное представление о ситуации. Предсказать то, как они отреагируют на те или иные доводы, заявленные юристами РФС, невозможно.

Стоит отметить, что политический контекст, который сейчас действует, также будет влиять на юристов в силу того, что у них есть свое субъективное мнение.

Сейчас, как я понимаю, РФС подал запрос на приостановление действия решения , потому что пока действует это решение, сборная России отстранена от участия во всех соревнованиях.

Если CAS удовлетворит запрос РФС, то рассмотрение дела будет позже и сборная сможет принять участие в решающих матчах отбора. Но тут все зависит от многих моментов, поэтому давать прогнозы очень тяжело.

Я думаю, к сожалению, CAS не пойдет навстречу РФС и дело будет рассмотрено уже по существу, и тогда неизвестно, когда оно будет рассмотрено.

Может быть уже не будет смысла его рассматривать, ведь отборочные матчи начнутся уже в ближайшее время, даже несмотря на то, что некоторые игры перенесены на июнь», – сказала Анна Анцелиович.