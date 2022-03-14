Юрист о приостановке бана сборной: «Думаю, CAS не пойдет навстречу РФС и дело будет рассмотрено уже по существу»

Спортивный юрист оценила шансы РФС обжаловать решение об отстранении российских команд.
«Как юрист я всегда оцениваю шансы 50 на 50. Дело будут рассматривать независимые и беспристрастные арбитры, но они все равно имеют какое-то субъективное представление о ситуации. Предсказать то, как они отреагируют на те или иные доводы, заявленные юристами РФС, невозможно.
Стоит отметить, что политический контекст, который сейчас действует, также будет влиять на юристов в силу того, что у них есть свое субъективное мнение.
Сейчас, как я понимаю, РФС подал запрос на приостановление действия решения ФИФА, потому что пока действует это решение, сборная России отстранена от участия во всех соревнованиях.
Если CAS удовлетворит запрос РФС, то рассмотрение дела будет позже и сборная сможет принять участие в решающих матчах отбора. Но тут все зависит от многих моментов, поэтому давать прогнозы очень тяжело.
Я думаю, к сожалению, CAS не пойдет навстречу РФС и дело будет рассмотрено уже по существу, и тогда неизвестно, когда оно будет рассмотрено.
Может быть уже не будет смысла его рассматривать, ведь отборочные матчи начнутся уже в ближайшее время, даже несмотря на то, что некоторые игры перенесены на июнь», – сказала Анна Анцелиович.