Слуцкий о судьях после 1:6: «Смешно это обсуждать при таком счете»

прокомментировал поражение «Рубина» со счетом 1:6.

Казанцы на выезде уступили ЦСКА в 22-м туре Премьер-лиги.

– Сложно комментировать. Команды разного уровня. Если бы удалось зацепиться за игру, было бы легче. Пропустили быстро два мяча. ЦСКА действовал на большом запасе мастерства.

Удаление Ломовицкого не играло ключевой роли, но возможность для сопротивления после это удаления была убита. Я не видел судейские моменты. Смешно это обсуждать при таком счете.

Мы хотели заменить Ломовицкого, говорили, что будет замена. Чувствовали, что его могут удалить. Игрок уже стоял на бровке. Но не успели. Удаление по существу.

– Почему ЦСКА был настолько сильнее?

– Показатель уровня между командами.

– Можно ли братьев назвать вашими учениками?

– Это у них надо спросить.

– Будет ли после вашего спича после прошлого матча больше спорных судейских решений в играх «Рубина»?

– Я бы не хотел обсуждать судейство сейчас, – сказал главный тренер .

«Мешков – пародия на судью. Его надо нахрен дисквалифицировать, #####». Свирепый монолог Слуцкого о судействе

Слуцкий в «Рубине» уничтожает всех: судей-судей-судей, поля, игроков и даже водителя автобуса