Судья Левников засчитал гол Языджи «Рубину» при помощи ВАР

Спорный гол в ворота был засчитан в матче с .

Турецкий хавбек забил уже на 5-й минуте игры 22-го тура . Армейцы ведут со счетом 4:0 по ходу первого тайма.

Главный судья Кирилл Левников засчитал взятие ворот после вмешательства системы ВАР.

Отметим, что линия офсайда проходит по мячу – она синяя. Красная линия – позиция Языджи, она дальше от ворот.

Фото: кадр из трансляции

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