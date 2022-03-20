Судья Левников засчитал гол Языджи «Рубину» при помощи ВАР

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Спорный гол в ворота «Рубина» был засчитан в матче с ЦСКА.

Турецкий хавбек Юсуф Языджи забил уже на 5-й минуте игры 22-го тура РПЛ. Армейцы ведут со счетом 4:0 по ходу первого тайма.

Главный судья Кирилл Левников засчитал взятие ворот после вмешательства системы ВАР.

Отметим, что линия офсайда проходит по мячу – она синяя. Красная линия – позиция Языджи, она дальше от ворот.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте доступна и видеотрансляция игры.

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