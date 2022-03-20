Ломовицкий удален в первом тайме матча с ЦСКА. Слуцкий не успел его заменить

удален в первом тайме матча с (1:4, перерыв).

24-летний хавбек «Рубина» получил две желтые карточки – на 20-й и 44-й минутах – и покинул поле досрочно.

Сперва Александр пытался удержать рвавшегося к воротам Жана-Филиппа Гбамена, а в конце тайма судья наказал футболиста за накладку в борьбе с .

Главный тренер казанцев планировал поменять Ломовицкого, но не успел этого сделать.

В подтрибунном помещении Ломовицкий ударил рукой в дверь.

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