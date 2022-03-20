Ломовицкий удален в первом тайме матча с ЦСКА. Слуцкий не успел его заменить

Теги ЦСКА Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия судьи ВЭБ Арена Кирилл Левников Жан-Филипп Гбамен Александр Ломовицкий Хесус Медина Футбол

Александр Ломовицкий удален в первом тайме матча с ЦСКА (1:4, перерыв).

24-летний хавбек «Рубина» получил две желтые карточки – на 20-й и 44-й минутах – и покинул поле досрочно.

Сперва Александр пытался удержать рвавшегося к воротам Жана-Филиппа Гбамена, а в конце тайма судья Кирилл Левников наказал футболиста «Рубина» за накладку в борьбе с Хесусом Мединой.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий планировал поменять Ломовицкого, но не успел этого сделать.

В подтрибунном помещении «ВЭБ Арены» Ломовицкий ударил рукой в дверь.

Подробную статистику выступлений бывшего игрока «Спартака» смотрите здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте доступна и видеотрансляция игры.

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