Маурисио Почеттино: «Наш штаб чувствует, что нам по силам выиграть ЛЧ с «ПСЖ». Посмотрим в конце сезона, останусь ли я»

уверен в способности своего штаба привести «ПСЖ» к победе в ЛЧ.

Парижане вылетели из текущего розыгрыша на этапе 1/8 финала, уступив «Реал Мадрид».

«Мы по природе своей готовы бороться, это захватывающее испытание для нас. Иметь возможность снова претендовать на победу в ЛЧ – это захватывает.

Давать «ПСЖ» шанс сражаться за достижение поставленных целей – это всегда серьезный вызов. И да, мы чувствуем, что нам это по силам.

Но сейчас это вопрос обмена мнениями. Мы встретимся с руководством клуба и обменяемся мнениями с целью найти лучшую формулу работы, определить будущее проекта, идеи.

Мы все разберем в конце сезона. Посмотрим в конце сезона, останусь ли я в клубе. Решение принимать ему», – сказал главный тренер .

Леонардо: «Почеттино – часть проекта «ПСЖ» на сезон. Не должны выбрасывать все в мусорное ведро и начинать с нуля после каждого поражения»