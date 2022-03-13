Почеттино о Доннарумме: «Гол «Реала» – ошибка судьи. Джанлуиджи – большой чемпион, он в порядке»

рассказал о состоянии после поражения от «Реала».

Неудачные действия итальянского вратаря привели к тому, что мадридский клуб сравнял счет в матче 1/8 финала с и в итоге добился победы.

«В случае с первым голом была ошибка судьи, а не игрока.

Доннарумма – большой чемпион, он в порядке. Он разочарован так же, как и Навас, который не принимал участия в матче. Выбор Кейлора на матч с «Бордо» (3:0) не был продиктован событиями в Мадриде», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Почеттино о судействе в Мадриде: «Позор! Был фол на Доннарумме. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году»