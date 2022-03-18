«МЮ» активизирует поиски тренера во время матчей сборных. Почеттино и тен Хаг все еще в приоритете

в ближайшее время начнет более активно искать нового главного тренера.

По информации ESPN, манкунианцы собираются воспользоваться паузой на матчи сборных для того, чтобы добиться существенного прогресса в поиске человека, который возглавит команду со следующего сезона.

Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг остаются приоритетными кандидатами на эту должность, и вылет и «Аякса» из Лиги чемпионов воодушевил руководство «МЮ» в контексте возможных переговоров с этими тренерами.

Также «красные дьяволы» следят за происходящим в в надежде пригласить Томаса Тухеля, но особых шансов пока нет.

В числе возможных вариантов называются Луис Энрике (сборная ), Хулен Лопетеги («Севилья»), а также Карло Анчелотти ( ) – но лишь на тот случай, если нужно будет назначить кого-то на непродолжительный отрезок времени.

Контракт Ральфа Рангника, сейчас возглавляющего «Манчестер Юнайтед», рассчитан до конца нынешнего сезона.