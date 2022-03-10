Леонардо: «Почеттино – часть проекта «ПСЖ» на сезон. Не должны выбрасывать все в мусорное ведро и начинать с нуля после каждого поражения»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Леонардо Маурисио Почеттино Футбол

Леонардо прокомментировал будущее тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Спортивный директор французского клуба дал комментарий о специалисте после поражения от «Реала» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не должны выбрасывать все в мусорное ведро.

Мы не должны начинать с нуля после каждого поражения. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. В первом тайме все было в порядке.

Нам нужно стремиться улучшить команду и поддерживать боевой дух, чтобы играть в Лиге 1 и хорошо завершить сезон. Мы должны оставаться вместе.

Почеттино все еще является частью проекта на этот сезон. Сейчас не время думать о другом», – заявил Леонардо.

Чудовищный привоз Доннаруммы, с которого все началось. А «ПСЖ» видит судейский позор

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные