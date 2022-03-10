Леонардо: «Почеттино – часть проекта «ПСЖ» на сезон. Не должны выбрасывать все в мусорное ведро и начинать с нуля после каждого поражения»

Леонардо прокомментировал будущее тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
Спортивный директор французского клуба дал комментарий о специалисте после поражения от «Реала» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы не должны выбрасывать все в мусорное ведро.
Мы не должны начинать с нуля после каждого поражения. Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. В первом тайме все было в порядке.
Нам нужно стремиться улучшить команду и поддерживать боевой дух, чтобы играть в Лиге 1 и хорошо завершить сезон. Мы должны оставаться вместе.
Почеттино все еще является частью проекта на этот сезон. Сейчас не время думать о другом», – заявил Леонардо.
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