Ребров про ОПГ «Ромашка»: «Мем никогда не злил. Рассказывали Ваноли и помощникам – про «Ромашку» поняли, аббревиатуру – вряд ли»

Артем Ребров рассказал о попытке объяснить тренерам , что такое ОПГ «Ромашка».

«Мем про ОПГ «Ромашка» никогда не злил. Наоборот, было даже смешно, когда иностранцам пытались объяснить, что такое ОПГ. Ребята вроде Боккетти и Промеса, которые прямо погружались в нашу реальность, пытались понимать наш культурный код, интересовались этим вопросом.

Недавно мы с Ещенко об этом рассказывали Ваноли и его помощникам! На ужине один из тренеров попросил чай из ромашки – конечно, вспомнили мем.

Я объяснял: «Была группа ветеранов, у одного из них был ресторан, где эта группа ветеранов часто собиралась. И тренеры менялись, а мы неизменно оставались в команде. Вот нас и прозвали».

Почему «Ромашка», думаю, они поняли, а вот аббревиатуру ОПГ мы вряд ли им донесли», – рассказал технический координатор и экс-вратарь «Спартака» в блоге на Sports.ru.

Первое упоминание об ОПГ относится к 2013 году. В «Ромашку» записали четверых игроков – братьев Дмитрия и Кирилла Комбаровых, и Дениса Глушакова. Название пошло от ресторана Комбаровых.

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