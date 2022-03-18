Владислав Радимов: «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту», без этого скучно. Зарема говорит о судействе, а надо обращать внимание на пасы Айртона поперек поля»

высказался о реакции «Спартака» на судейство.

«Команда играла против «Краснодара», у которого уехали все легионеры, вышли свои молодые воспитанники. И красно-белые должны с запасом играть против такого соперника. А «Спартак» не может справиться.

Я согласен, что пенальти этого не было, но даже ничья была бы не в пользу красно-белых. «Спартак» всегда пропагандировал прессинг и так далее, а на деле выходит против «Краснодара» и отдает мяч сопернику... Ну не должна так играть такая команда!

Я всегда говорил, что сильный «Спартак» должен составлять реальную конкуренцию в чемпионате, без этого скучно. А на данный момент москвичи занимают девятое место, и это их проблема. «Спартаку» надо это исправлять.

По тем матчам, что я видел – ну не «Спартак» это, который должен быть. И Зарема опять обращает внимание и говорит о судействе, а надо обращать внимание на то, что отдает поперек поля, после чего возникает эпизод с пенальти.

Так что это в любом случае проблема «Спартака», в том числе, и тренера, который разрешает отдавать такие передачи после которых забивают голы, а не судейского корпуса. А был там пенальти или нет – уже другой вопрос», – сказал тренер «Зенита-2».

Судейская комиссия РФС признала, что пенальти в ворота «Спартака» – ошибка. Зарема злится и предлагает купить ВАР очки