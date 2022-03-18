Ребров о легионерах «Спартака»: «Промес сразу всех собрал и убедил остаться»

Артем Ребров рассказал, как Квинси Промес убедил иностранных игроков остаться в «Спартаке».
«Промес сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации.
Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать», – сообщил технический координатор и экс-вратарь «Спартака» в блоге на Sports.ru.
«Промес убедил легионеров, что надо оставаться». Ребров – о самых важных людях, с которыми играл в «Спартаке»