Ребров о легионерах «Спартака»: «Промес сразу всех собрал и убедил остаться»

рассказал, как убедил иностранных игроков остаться в «Спартаке».

«Промес сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров в этой непростой ситуации.

Как я понимаю, Квинси всех сразу собрал и поговорил, убедил всех остаться. Сказал, что тренер здесь, президент тоже здесь и дал гарантии, давайте думать о футболе и работать», – сообщил технический координатор и экс-вратарь в блоге на Sports.ru.

«Промес убедил легионеров, что надо оставаться». Ребров – о самых важных людях, с которыми играл в «Спартаке»