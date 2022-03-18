Селихов о возвращении в сборную России: «Рад, 4 года уже прошло с последнего вызова»

Голкипер обрадовался возвращению в сборную России.

– Мне позвонил Виталий Витальевич Кафанов незадолго до объявления списка и сказал, что 21-го встречаемся в Новогорске.

– Какая у тебя была реакция?

– Конечно, я рад. Четыре года уже, наверное, с моего последнего вызова прошло.

– Был ли разговор с Карпиным?

– Нет, Валерий Георгиевич говорил, что вратари – это отдельная каста, он туда не лезет, поэтому мне и позвонил Виталий Витальевич

– Несмотря на отсутствие официальных матчей у сборной, это важный момент с игровой точки зрения?

– Конечно, с игровой точки зрения это важный момент, мы должны быть всегда готовы отрабатывать, всегда готовы, что бы ни случилось. Это наша обязанность, долг, – заявил Селихов.

Селихов, Смолов, Бакаев, Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор, Дзюба – нет