«ПСЖ» закладывал в бюджет выход в 1/4 финала ЛЧ. Клуб недополучил около 20 млн евро

закладывал в бюджет выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

По данным RMC Sport, руководство парижан рассчитывало на выход в четвертьфинал турнира и столкнулось с увеличением дефицита бюджета.

В случае выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» мог получить 10,6 млн евро бонуса, дополнительный доход от ТВ-прав, продаж билетов и атрибутики, а также бонусы, прописанные в спонсорских соглашениях.

Недополученная сумма, на которую рассчитывал «ПСЖ», оценивается в 20 млн евро.

Напомним, французский клуб вылетел от «Реала» на стадии 1/8 финала .