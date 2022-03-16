Месси и Роналду вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала второй год подряд

и завершили выступление в Лиге чемпионов.

«ПСЖ», за который выступает аргентинец, уступил в 1/8 финала (1:0, 1:3), а проиграл (1:1, 0:1).

Месси и Роналду выбыли из ЛЧ на стадии 1/8 финала второй год подряд. В прошлом сезоне «Барселона» с Месси вылетела от , а , за который выступал Роналду, проиграл «Порту».

До минувшего сезона в последний раз Роналду и Месси вместе не смогли пробиться в четвертьфинал ЛЧ в сезоне-2004/05.