Месси и Роналду вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала второй год подряд

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Криштиану Роналду и Лионель Месси завершили выступление в Лиге чемпионов.

«ПСЖ», за который выступает аргентинец, уступил в 1/8 финала «Реалу» (1:0, 1:3), а «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» (1:1, 0:1).

Месси и Роналду выбыли из ЛЧ на стадии 1/8 финала второй год подряд. В прошлом сезоне «Барселона» с Месси вылетела от «ПСЖ», а «Ювентус», за который выступал Роналду, проиграл «Порту».

До минувшего сезона в последний раз Роналду и Месси вместе не смогли пробиться в четвертьфинал ЛЧ в сезоне-2004/05.

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