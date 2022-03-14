«В Мадриде был крах всей команды, а не Неймара и Месси. Мы ждем гораздо больше, но Лео только приехал. Он остается великим игроком и человеком». Рош о «ПСЖ»

Бывший игрок «ПСЖ» поддержал Лионеля Месси на фоне критики.
Экс-защитник сборной Франции Ален Рош прокомментировал свист и оскорбления со стороны фанатов парижан в адрес форварда в матче с «Бордо» (3:0).
«До конца сезона не будет никакого примирения. Приходится задаваться вопросом о будущем Месси и Неймара, это шокирует.
Месси никогда не освистывали, когда он играл за «Барсу». Я считаю, что это чересчур. Мы ждем гораздо больше, но Лео только приехал.
Мы должны побеждать и проигрывать всей командой. Я в шоке, потому что не ожидал подобного. Думаю, освистывать будут всех, не только для Месси и Неймара.
Если вспомнить матч в Мадриде, то там был крах всей команды, а не только Неймара и Месси. Нельзя забывать, кем они являются. Месси остается великим игроком и человеком», – заявил Рош.