«В Мадриде был крах всей команды, а не Неймара и Месси. Мы ждем гораздо больше, но Лео только приехал. Он остается великим игроком и человеком». Рош о «ПСЖ»

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Бывший игрок «ПСЖ» поддержал Лионеля Месси на фоне критики.

Экс-защитник сборной Франции Ален Рош прокомментировал свист и оскорбления со стороны фанатов парижан в адрес форварда в матче с «Бордо» (3:0).

«До конца сезона не будет никакого примирения. Приходится задаваться вопросом о будущем Месси и Неймара, это шокирует. 

Месси никогда не освистывали, когда он играл за «Барсу». Я считаю, что это чересчур. Мы ждем гораздо больше, но Лео только приехал.

Мы должны побеждать и проигрывать всей командой. Я в шоке, потому что не ожидал подобного. Думаю, освистывать будут всех, не только для Месси и Неймара.

Если вспомнить матч в Мадриде, то там был крах всей команды, а не только Неймара и Месси. Нельзя забывать, кем они являются. Месси остается великим игроком и человеком», – заявил Рош.

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