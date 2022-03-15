Мбаппе расстроил свист фанатов «ПСЖ» в адрес Месси и Неймара. Он считает, что «Реалу» проиграла вся команда

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Килиана Мбаппе расстроило поведение болельщиков во время матча «ПСЖ» – «Бордо» (3:0).

По данным L’Équipe, форвард «ПСЖ» разочарован свистом фанатов в адрес Лионеля Месси и Неймара.

Мбаппе – единственный игрок «ПСЖ», каждому касанию которого во время игры против «Бордо» болельщики аплодировали. Несмотря на это, Килиана очень расстроило поведение фанатов по отношению к его партнерам по команде.

Француз считает, что «Реалу» проиграла вся команда, а не несколько игроков. Мбаппе не оценил тот факт, что фанаты нацелились на Месси и Неймара.

Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!

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