Месси надеется выиграть ЛЧ с «ПСЖ» в следующем сезоне. Он с пониманием отнесся к свисту фанатов

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Лионель Месси хочет остаться в «ПСЖ» и выиграть Лигу чемпионов с клубом.

По данным RMC Sport, аргентинский нападающий не намерен покидать Париж летом и по-прежнему мечтает о победе в Лиге чемпионов с клубом.

Источник, близкий к игроку, сообщил, что Месси с пониманием отнесся к свисту с трибун в свой адрес. Как считает Лео, в такой реакции фанатов нет ничего удивительного. Месси тоже разочарован вылетом из Лиги чемпионов.

34-летний нападающий нацелен на победу в Лиге чемпионов с «ПСЖ» в следующем сезоне. Адаптация Месси в Париже завершена. Теперь форвард надеется, что сможет показать свою лучшую игру.

Отмечается, что Месси и его окружение не контактировали с представителями «Барселоны» с прошлого лета, когда аргентинец уходил из клуба.

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