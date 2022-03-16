Месси надеется выиграть ЛЧ с «ПСЖ» в следующем сезоне. Он с пониманием отнесся к свисту фанатов

хочет остаться в «ПСЖ» и выиграть Лигу чемпионов с клубом.

По данным RMC Sport, аргентинский нападающий не намерен покидать Париж летом и по-прежнему мечтает о победе в с клубом.

Источник, близкий к игроку, сообщил, что Месси с пониманием отнесся к свисту с трибун в свой адрес. Как считает Лео, в такой реакции фанатов нет ничего удивительного. Месси тоже разочарован вылетом из Лиги чемпионов.

34-летний нападающий нацелен на победу в Лиге чемпионов с в следующем сезоне. Адаптация Месси в Париже завершена. Теперь форвард надеется, что сможет показать свою лучшую игру.

Отмечается, что Месси и его окружение не контактировали с представителями «Барселоны» с прошлого лета, когда аргентинец уходил из клуба.