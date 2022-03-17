Хави: «Барса» постарается пройти дальше, быть лучше «Галатасарая» и действовать эффективнее, чем в первой игре»

поделился ожиданиями от игры между «Барселоной» и в .

«Экстратаймы, пенальти – все может случиться, ведь этой плей-офф. Мы настроены позитивно. Постараемся пройти дальше, быть лучше «Галатасарая» и действовать более эффективно, чем в первой игре.

Здесь отличная атмосфера, фанаты очень кричат, и я вас почти не слышу. Мы уже знаем, каково приезжать в Турцию. Мы столкнемся с этим и по ходу игры. Нужно постараться показать свой футбол, ведь нас больше ярких игроков, чем когда-либо.

Нужно показать свой стиль и попытаться победить, чтобы пройти дальше», – сказал тренер «Барселоны».

В первой встрече в Барселоне соперники не выявили победителя (0:0).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Барсой» и «Галатасараем». Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.