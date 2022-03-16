Хави перед «Галатасараем»: «Это финал. Лиге Европы – не самый престижный турнир, но игроки воодушевлены. Хотим пройти дальше»

высказался перед игрой между «Барселоной» и в .

«Для нас это как финал. Выпадет либо орел, либо решка. Если мы провалимся, то вылетим из турнира.

Нужно сыграть интенсивнее, чем в первом матче. Мне не понравилось то, как мы провели первый тайм прошлой игры. Неделю спустя мы выглядели лучше, но несколько раз все равно сыграли неудачно. Нужно показать такую же игру, как против «Осасуны».

Завтра нужно побеждать. Это финал. Нужно показать, что мы можем бороться в еврокубках. Сейчас мы в той же ситуации, что и против «Наполи».

Мне кажется, игра будет похожа на то, что мы увидели в первом матче. Нужно будет создавать пространства. Постараемся создать больше моментов и лучше атаковать. Мы допускали ошибки, а они очень хорошо защищались. Пенья сыграл великолепно. Это финал, и мы подходим к матчу с таким настроем. Хотим пройти дальше.

Я много раз говорил, что наша цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Победа в Лиге Европы – один из вариантов. Игроки очень воодушевлены, они хотят показать, что способны бороться в Европе, пусть это и не самый престижный турнир», – сказал тренер «Барселоны».