Хави – игрокам «Барсы» в перерыве матча с «Галатасараем»: «Если кто-то не хочет играть, скажите мне об этом сейчас»

Хави злился на игроков «Барселоны» в перерыве матча с «Галатасараем» (0:0).
Как рассказал журналист Дарио Монтеро в эфире El Chiringuito TV, тренер «Барселоны» очень злился на футболистов в перерыве.
В частности, Хави сказал игрокам: «Если кто-то здесь не хочет играть, то скажите мне об этом сейчас».
В перерыве тренер сделал тройную замену. Вместо Роналда Араухо, Нико Гонсалеса и Феррана Торреса вышли Жерар Пике, Серджи Бускетс и Усман Дембеле.
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