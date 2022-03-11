Хави – игрокам «Барсы» в перерыве матча с «Галатасараем»: «Если кто-то не хочет играть, скажите мне об этом сейчас»

Теги Барселона Хави Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция Лига Европы УЕФА Футбол

Хави злился на игроков «Барселоны» в перерыве матча с «Галатасараем» (0:0).

Как рассказал журналист Дарио Монтеро в эфире El Chiringuito TV, тренер «Барселоны» очень злился на футболистов в перерыве.

В частности, Хави сказал игрокам: «Если кто-то здесь не хочет играть, то скажите мне об этом сейчас».

В перерыве тренер сделал тройную замену. Вместо Роналда Араухо, Нико Гонсалеса и Феррана Торреса вышли Жерар Пике, Серджи Бускетс и Усман Дембеле.

«Барсу» засушил вратарь, который ей принадлежит. Но сейчас Пенья на «Камп Ноу» тащил за «Галатасарай»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные