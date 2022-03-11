Хави – игрокам «Барсы» в перерыве матча с «Галатасараем»: «Если кто-то не хочет играть, скажите мне об этом сейчас»

злился на игроков «Барселоны» в перерыве матча с (0:0).

Как рассказал журналист Дарио Монтеро в эфире El Chiringuito TV, тренер «Барселоны» очень злился на футболистов в перерыве.

В частности, Хави сказал игрокам: «Если кто-то здесь не хочет играть, то скажите мне об этом сейчас».

В перерыве тренер сделал тройную замену. Вместо Роналда Араухо, Нико Гонсалеса и Феррана Торреса вышли Жерар Пике, Серджи Бускетс и Усман Дембеле.

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