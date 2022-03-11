Хави о 0:0 с «Галатасараем»: «Несправедливый результат, я расстроен. Ждем победы в ответном матче»

оценил игру «Барселоны» против «Галатасарая» (0:0).

«Мы наиграли на такой счет. Жаль. Такого с нами не случалось в последних четырех или пяти матчах. Бывают дни, когда ты не так четко действуешь. Я не обеспокоен, но расстроен результатом. То же самое случилось с нами в игре с «Наполи» (домашний матч завершился со счетом 1:1 – Sports.ru).

Это не очень хороший результат и, в то же время, несправедливый. Но нужно продолжать работать. Возможно, было слишком много эйфории, но теперь никаких провалов быть не может.

Это может разбудить нас. Еще ничего не выиграно и не проиграно. Мы ждем победы в ответном матче.

Бывали дни, когда мы атаковали лучше. Если ты забиваешь в такой игре, то все меняется. Когда игра у тебя не очень идет, то такое может произойти. Я не рассматриваю это как шаг назад», – сказал тренер «Барселоны» после первого матча 1/8 финала .

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