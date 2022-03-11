Хави о 0:0 с «Галатасараем»: «Мы заслужили как минимум 1:0, если говорить честно и справедливо»

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Хави высказался об игре «Барселоны» против «Галатасарая» (0:0).

«Два фактора [повлияли]. Они очень хорошо оборонялись, действовали очень интенсивно, агрессивно... Мы анализировали их матчи, и в них «Галатасарай» действовал не так. Иньяки [Пенья] тоже проявил себя. Нам не хватало точности в атаке.

Во втором тайме мы играли лучше и, если говорить честно и справедливо, мы заслужили как минимум 1:0».

О трех заменах в перерыве

«Мы действовали организованно, игроки хорошо занимали позиции, команда воспринимает систему. Нам следовало чуть лучше атаковать. Нужно лучше понимать, чего требует игра в атаке.

Мы не были прекрасны, но играли в свой футбол, чтобы, как минимум, победить», – сказал тренер «Барселоны» после первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

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