Фанаты «Галатасарая» устроили фейерверк у отеля «Барселоны» в 4 часа утра

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Фанаты «Галатасарая» устроили фейерверк у отеля игроков «Барселоны».

Около 03:45 по местному времени болельщики запустили фейерверк под окнами отеля в Стамбуле, где разместились игроки «блауграны».

Сегодня «Барса» и «Галатасарай» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече в Барселоне соперники не выявили победителя (0:0).

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени. На сайте также будет доступна видеотрансляция игры.

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