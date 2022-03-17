Фанаты «Галатасарая» устроили фейерверк у отеля «Барселоны» в 4 часа утра

Фанаты «Галатасарая» устроили фейерверк у отеля игроков «Барселоны».
Около 03:45 по местному времени болельщики запустили фейерверк под окнами отеля в Стамбуле, где разместились игроки «блауграны».
Сегодня «Барса» и «Галатасарай» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече в Барселоне соперники не выявили победителя (0:0).
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени. На сайте также будет доступна видеотрансляция игры.
No Way OUT @fcbarcelona_tr pic.twitter.com/zNlGmtivSD— Eyüphan SORAN (@eyuphansoran) March 17, 2022