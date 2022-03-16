«Бавария» хочет продлить контракт с Левандовским до лета, но есть разногласия по зарплате

«Бавария» хочет продлить контракт с Робертом Левандовским.
Мюнхенский клуб еще не начинал переговоры относительно соглашения, рассчитанного до лета 2023 года. В клубе хотят решить вопрос до конца сезона.
В то же время у руководства «Баварии» и агента 33-летнего поляка есть серьезные разногласия по зарплате игрока.
Пини Захави в условиях пандемии требовал для своего клиента существенного повышения зарплаты, выходящего за рамки установленного потолка на отметке 25 миллионов евро в год. Кроме того, агент хотел большую комиссию.
Роберт забил 29 голов в 26 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.