«Бавария» хочет продлить контракт с Левандовским до лета, но есть разногласия по зарплате

хочет продлить контракт с Робертом Левандовским.

Мюнхенский клуб еще не начинал переговоры относительно соглашения, рассчитанного до лета 2023 года. В клубе хотят решить вопрос до конца сезона.

В то же время у руководства «Баварии» и агента 33-летнего поляка есть серьезные разногласия по зарплате игрока.

в условиях пандемии требовал для своего клиента существенного повышения зарплаты, выходящего за рамки установленного потолка на отметке 25 миллионов евро в год. Кроме того, агент хотел большую комиссию.

Роберт забил 29 голов в 26 матчах Бундеслиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.