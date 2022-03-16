Маттеус о том, что «Бавария» не предложила Левандовскому новый контракт: «Неуважение. Нельзя откладывать дело в долгий ящик и ждать»

назвал неуважением тот факт, что Роберту Левандовскому не предложили новый контракт.

Действующее соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до 2023 года.

«Если они до сих пор не связались с представителями Левандовского, то я считаю это неуважением. При Ули Хенессе или Румменигге это было бы немыслимо.

может считать, что ей повезло, что обладает таким замечательным характером и является настоящим профессионалом. Он не бросит все.

Я удивлен, что ничего не продвигается. Нельзя откладывать дело в долгий ящик и ждать, что из этого получится», – сказал бывший игрок «Баварии» Sport Bild.