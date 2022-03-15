Левандовски получил травму колена на тренировке «Баварии»

получил травму на тренировке «Баварии».

Польский нападающий был вынужден преждевременно завершить сегодняшнее занятие из-за повреждения. Он поскользнулся. когда отрабатывал удары по воротам, и длительное время лежал на газоне.

Он подошел к врачам, держась за оба колена. Через некоторое время он попытался продолжить занятие, но вскоре покинул поле, хромая.

Левандовски отправился на обследование, результаты которого станут известны позднее.

Следующий матч проведет 19 марта. Команда Юлиана Нагельсманна встретится с «Унионом».