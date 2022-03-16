«Челси» не сможет продавать билеты на матчи ЛЧ, пока Абрамович владеет клубом

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«Челси» не сможет продавать билеты на матчи Лиги чемпионов в этом сезоне.

По информации Sky Sports, у лондонского клуба не будет права на реализацию билетов на все предстоящие матчи Лиги чемпионов в этом сезоне.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока Роман Абрамович владеет клубом, а в отношении бизнесмена действуют санкции, наложенные Евросоюзом.

Евросоюз наложил санкции на Абрамовича вчера, а Великобритания сделала это 10 марта. Из-за санкций со стороны британского правительства «Челси» не может продавать билеты на матчи АПЛ.

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