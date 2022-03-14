«Челси»: «Настаиваем, чтобы правительство разрешило фанатам покупать билеты. Спортивная справедливость может быть под вопросом»

«Челси» сообщил о мерах, предпринимаемых для снятия наложенных правительством ограничений.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против владельца «синих» и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

«Клуб все еще ожидает информации от правительства Великобритании по поводу того, можем ли мы продавать билеты, в том числе на матч Кубка Англии с «Мидлсбро», который состоится в эти выходные.

Мы настаиваем на том, чтобы правительство разрешило нашим болельщикам иметь доступ к билетам. Ежедневно проводятся встречи в поисках решения.

Кроме того, Премьер-лига и FA также обсуждают с правительством вопросы спортивной справедливости, которые возникнут, если болельщикам не позволят посещать матчи.

Мы знаем, насколько наши болельщики разочарованы в связи с этой проблемой, и делаем все возможное для ее скорейшего решения», – сказано в заявлении лондонской команды.

«Челси» хочет, чтобы правительство Британии разрешило продажу билетов, но это вряд ли произойдет

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