Матч «Лилль» – «Челси» в ЛЧ может не состояться из-за санкций Евросоюза против Абрамовича (L’Équipe)

Матч Лиги чемпионов между и может не состояться.

По данным L’Équipe, это может произойти после принятия Евросоюзом санкций против .

Различные заинтересованные стороны – юристы «Челси», УЕФА и Европейский совет – осведомлены о таком риске. Такие последствия для «Челси» могут возникнуть после принятия новых санкций.

«Если в официальном тексте, опубликованном в отношении этих санкций, не пропишут исключений, то, как я думаю, существует реальный риск для проведения матча», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Такой риск связан с постановлением Европейского совета от 17 марта 2014 года. В нем сказано, что все средства и экономические ресурсы, принадлежащие физическим лицам, организациям или связанным с ними организациям, попавшим под санкции, замораживаются.

После того, как санкции против Абрамовича ввела Великобритания, «Челси» получил специальную лицензию, которая позволила клубу продолжить спортивную деятельность. Чтобы провести игру во Франции, лондонцам потребуется такая же лицензия, выданная Евросоюзом.

Отмечается, что французские власти могут принять такое решение из уважения к обязательствам перед УЕФА и ради спортивной справедливости.

Напомним, первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» выиграл у «Лилля» со счетом 2:0.