УЕФА заявил, что матч «Лилль» – «Челси» состоится, несмотря на санкции Евросоюза против Абрамовича

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В УЕФА заявили, что проведению матча «Лилль» – «Челси» ничто не угрожает.

В организации заверили, что санкции, введеные Евросоюзом против Романа Абрамовича, не помешают проведению ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси».

Лицензия, выданная лондонскому клубу британским правительством, действительна и для матчей еврокубков.

Однако в случае выхода в следующий раунд «Челси» вряд ли получит призовые в размере 1,8 млн евро. Эта сумма, скорее всего, будет заморожена британским правительством.

Матч между «Лиллем» и «Челси» пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» завтра и начнется в 23:00 по московскому времени.

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