Евросоюз ввел санкции против Абрамовича

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Роман Абрамович попал под санкции Евросоюза.

В общей сложности ограничительные меры наложены на девять субъектов и 15 лиц, в числе которых владелец «Челси».

У включенных в санкционный список лиц заморожены активы, им также запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.

Сегодня появилась информация, что матч Лиги чемпионов «Лилль» – «Челси» может не состояться из-за санкций ЕС против Абрамовича.

Ранее санкции против Абрамовича также ввела Великобритания.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты

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