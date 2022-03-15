Евросоюз ввел санкции против Абрамовича

Роман Абрамович попал под санкции Евросоюза.
В общей сложности ограничительные меры наложены на девять субъектов и 15 лиц, в числе которых владелец «Челси».
У включенных в санкционный список лиц заморожены активы, им также запрещено въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.
Сегодня появилась информация, что матч Лиги чемпионов «Лилль» – «Челси» может не состояться из-за санкций ЕС против Абрамовича.
Ранее санкции против Абрамовича также ввела Великобритания.
Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты